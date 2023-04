Osimhen un altro anno a Napoli, con bonus più pesanti (Gazzetta)

Il nigeriano guadagna 4,5 milioni, De Laurentiis potrebbe garantirgli premi più ricchi. Lui vorrebbe difendere lo scudetto e migliorare in Champions

Il piano del Napoli per trattenere Osimhen almeno un altro anno. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti, che in due anni di lavoro ha trasformato una potenziale stella in centravanti devastante. E poi per l’ambizione stessa del club: la marcia del Napoli è stata esaltante, in Italia e in Europa, dove De Laurentiis vuole continuare a incantare.

Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, il Napoli potrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i bonus: un anno in più di contratto alla stessa cifra di base e poi premi più “pesanti” per le prestazioni, per arrivare a un ulteriore milione di compenso.

Victor a Napoli è il giocatore più pagato della rosa: 4,5 milioni netti più bonus. È facile pensare che altrove andrebbe quasi a raddoppiare l’ingaggio, certo, ma difficilmente troverebbe una squadra al suo servizio e una città ai suoi piedi, come oggi succede a Napoli.

