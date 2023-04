La procura spagnola ammette il Real come parte lesa indipendente nel caso Negreira

Lo scrive As: “la procura anticorruzione è favorevole a consentire al Real Madrid di comparire come accusa privata contro il Barcellona”

Il caso Negreira sembra essersi infiammato di colpo. Ieri la conferenza stampa di Laporta durante la quale chiarisce la posizione del Barça rispetto al caso e accusa il Real di essere “la squadra di regime”. Questa mattina la risposta durissima del Real che risponde richiamando il calcio spagnolo al tempo della dittatura del generale Francisco Franco.

Prima della conferenza di Laporta, i legali degli ex presidente blaugrana, Rossell e Bartomeu, avevano chiesto “l’inammissibilità al giudice della presenza del Real Madrid, considerando che ci sarebbe motivo per costituirsi parte lesa“.

A scriverlo il quotidiano madrileno As che precisa come “la procura anticorruzione, come ha anticipato La Sexta, è favorevole a consentire al Real Madrid di comparire con un accusa privata contro il Barcellona“.

La richiesta della difesa degli ex presidenti chiedeva l’inammissibilità della presenza del Real Madrid poiché il club è legato alla Liga, che come organizzazione è già parte lesa nella causa:

“Nel caso sono comparsi sia LaLiga che Rfef, sono entità a cui il Real Madrid è già legato. Nella memoria si indica al giudice che il fatto che ci siano così tante persone o entità che vogliono partecipare al caso è dannoso per il processo. L’ammissione senza alcuna giustificazione di singole accuse private, da parte di ciascuna delle squadre di calcio, porterebbe a una procedura di indagine impossibile, per lo stesso motivo potrebbero tentare di comparire il Real Club Deportivo Espanyol, il Celta de Vigo, l’ Elche Club de Futbol, ​​​​ecc, entità che, ribadiamo, partecipano tutte a LaLiga e fanno parte della Rfef“.

