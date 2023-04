Il Barça non vuole che il Real Madrid si presenti come parte lesa indipendente nel caso Negreira

La tesi dei legali di Bartomeu e di Rossell è che “cel caso sono comparsi sia LaLiga che Rfef, cioè entità a cui il Real Madrid è già legato”

Il caso Negreira continua ad essere fra i più seguiti in Spagna e le ultime informazioni riportano di una richiesta specifica da parte della difesa del Barça.

Oggi sui media spagnoli è rimbalzata la notizia secondo cui la difesa del club blaugrana non ravvisa alcun motivo valido nella richiesta del Real Madrid di costituirsi parte lesa nel processo.

El Mundo Deportivo ha infatti scritto:

“Le difese degli ex presidenti [del Barça] Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu non vogliono che il Real Madrid avanzi un’accusa a parte Caso Negreira e hanno trasferito una memoria al magistrato Silvia López Mejía”.

Infatti la tesi della difesa è che non c’è nessun indicazione di danno diretto al Real Madrid che giustifichi la sua presenza in aula come parte lesa individuale. Inoltre, come sottolinea Marca, bisogna considerare la presenza della Liga e della Federcalcio spagnola come parti lese. Quest’ultimi sono enti che comprendo il club di Florentino Perez:

“Nel caso sono comparsi sia LaLiga che Rfef, sono entità a cui il Real Madrid è già legato. Nella memoria si indica al giudice che il fatto che ci siano così tante persone o entità che vogliono partecipare al caso è dannoso per il processo“.

Nell’istanza presentata dai legali del Barça poi si legge:

“L’ammissione senza alcuna giustificazione di singole accuse private, da parte di ciascuna delle squadre di calcio, porterebbe a una procedura di indagine impossibile, per lo stesso motivo potrebbero tentare di comparire il Real Club Deportivo Espanyol, il Celta de Vigo, l’ Elche Club de Futbol, ​​​​ecc, entità che, ribadiamo, partecipano tutte a LaLiga e fanno parte della Rfef“.

