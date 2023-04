Juventus-Inter, prima del gancio destro di Cuadrado c’è un pugno di Handanovic? (VIDEO)

Diversi video e diverse angolazioni di ripresa non riescono a chiarire se il primo a colpire l’avversario sia stato il colombiano o il portiere dell’Inter

Spettacolo indegno ieri sera dopo il triplice fischio di Massa. La prima semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter si è conclusa nel peggiore dei modi, come gli ultimi incontri delle due squadre. Ancora una rissa, anzi più di una, nel derby d’Italia che ha visto protagonisti gli interisti Lukaku e Handanovic e lo juventino Cuadrado.

Rosso per tutti i tre i protagonisti. Il primo a Lukaku per doppia ammonizione. Il belga ha esultato in maniera polemica sotto la curva della Juventus. Applicazione alla lettera da parte del direttore di gara Massa che però appare troppo fiscale. Massa infatti non considera il clima creato dai cori razzisti ai danni del belga.

Da quell’esultanza, già ripetuta contro la Svezia in nazionale, la prima rissa con Cuadrado che insegue l’arbitro e aspetta che lo stesso estragga il secondo giallo, poi spintoni con Big Rom. Al triplice fischio gli animi non si placano.

Ma su questa maxi rissa finale manca ancora un po’ di chiarezza. Tanti i video che circolano sui social da ieri e diverse le ricostruzioni riguardo all’accaduto

Ciò che appari sicuro è che Handanovic si avvicina al colombiano per chiedere probabilmente spiegazioni. All’apparenza sembra un normale confronto fra professionisti alla fine di un match ad alta intensità. Poi accade qualcosa. Alcune immagini mostrano Cuadrado che se ne va spintonandolo violentemente. Handanovic fa per ritornare, lo bloccano, e nel blocco Cuadrado gli molla un cazzotto. Altri video, sempre allegati sotto, mostrerebbero che invece sia stato il portiere dell’Inter a colpire per primo.

Da una prima ricostruzione, grazie alle telecamere di Mediaset, sembra sia Cuadrado a insistere nel dare spiegazioni ad Handanovic, lo prendo prima per un braccio, poi lo spintona. I due si tengono, dai primi video circolati sui sociale sembra che Cuadrado lanci un gancio destro al portiere sloveno.

Secondo altre inquadrature sembra il portiere ad usare per primo la violenza. Si vede infatti la mano destra del portiere, quella che tiene l’asciugamano, dirigersi con violenza verso il volto dell’esterno. Così sarebbe scattata la rabbia di Cuadrado.

La reazione scellerata di #Cuadrado è sicuramente da condannare ma gli stanno facendo il processo in pubblica piazza quando è #Handanovic a colpire per primo. Continuate pure la vostra narrazione di parte, le immagini sono CHIARE. #JuveInter pic.twitter.com/joWzmXodos — 🤍Annamaria🖤 (@Anna_1897) April 5, 2023

Si tratta di un episodio chiaro. Atti di violenza da condannare sempre e comunque. L’attenuante della difesa o della reazione non ha senso. Non ha importanza chi ha iniziato. La Serie A non può trovare investitori esteri quando lo spettacolo si caratterizza per la violenza, manco fosse la Wwe.

