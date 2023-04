Juventus, chiusa la Camera di Consiglio: la sentenza sul -15 arriverà domani (Sky)

Occorrerà aspettare ancora qualche ora per la decisione del Collegio di Garanzia, che comunque ha cinque giorni di tempo per tirare le somme

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la sentenza sulla penalizzazione della Juventus non arriverà stasera ma, con ogni probabilità, domani. Si è appena chiusa, infatti, la Camera di Consiglio e la presidente Sandulli ha dichiarato che tutto è rimandato a domani.

Ricordiamo che il Collegio di Garanzia ha cinque giorni di tempo per decidere. Ma, come detto, non prenderà tutto il tempo a sua disposizione. E’ molto più probabile, secondo quanto riporta Sky, che la sentenza arrivi nella giornata di domani.

Una volta emessa la sentenza, il Collegio di Garanzia ha un mese di tempo massimo per rendere note le sue motivazioni. Da quando ci saranno le motivazioni, poi, si darà eventualmente modo alle difese di produrre nuovi argomenti e poi arrivare alla Corte Federale. Si rischia dunque di arrivare a fine maggio, quasi a campionato concluso, per conoscere il destino definitivo della Juventus in campionato.

Ricordiamo che i 15 punti di penalizzazione sono stati ritenuti troppi dal Procuratore Generale dello Sport, Ugo Taucer, ovvero dall’accusa.

«Temo che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione».

Repubblica spiega:

“Vuol dire che, secondo la procura generale dello sport, si è verificata una carenza di motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, che vanno modificati dalla Corte d’appello, e non certo al rialzo. In pratica, un assist alla Juventus. Va ricordato che Taucer, al Collegio di garanzia, rappresentava l’accusa solo perché la Federcalcio ha scelto di non costituirsi: in pratica, non ha difeso la sentenza del proprio tribunale. Se il Collegio desse ragione a Taucer, potrebbe saltare l’intero articolo 4, ossia la slealtà sportiva, in base alla quale era stati comminati i 15 punti. In sostanza, la Juve potrebbe cavarsela, nel peggiore dei casi, con una ammenda“.

