Ricorso Juventus, per il procuratore Taucer i 15 punti sono troppi

Ugo Taucer, procuratore generale dello sport: «Temo che sulla carente motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, un principio di fondatezza delle difese ci sia»

Dopo quasi 3 ore di dibattimento si è chiusa l’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Adesso si attende la decisione dei giudici, guidati dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli. La Juventus vorrebbe ribaltare la sentenza che ha portato alla penalità di 15 punti in classifica.

Al termine dell’udienza le parole di Ugo Taucer potrebbero anticipare l’epilogo di questa giornata. Infatti, secondo le parole del procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, riportate da Repubblica, la difesa della Juventus potrebbe essere fondata.

Infatti, secondo quanto riferisce Taucer, la motivazione che ha portato alla penalità di 15 punti in classifica per il club bianconero potrebbe essere carente e quindi il Coni potrebbe annullare la stessa.

Dopo due ore e quarantacinque minuti di discussione, l’udienza al Collegio di garanzia del Coni riserva un colpo a sorpresa. Queste le parole del procuratore generale dello sport Ugo Taucer, che tra l’altro rappresentava l’accusa:

«Temo che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione».

Continua poi Repubblica:

“Vuol dire che, secondo la procura generale dello sport, si è verificata una carenza di motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, che vanno modificati dalla Corte d’appello, e non certo al rialzo. In pratica, un assist alla Juventus. Va ricordato che Taucer, al Collegio di garanzia, rappresentava l’accusa solo perché la Federcalcio ha scelto di non costituirsi: in pratica, non ha difeso la sentenza del proprio tribunale. Se il Collegio desse ragione a Taucer, potrebbe saltare l’intero articolo 4, ossia la slealtà sportiva, in base alla quale era stati comminati i 15 punti. In sostanza, la Juve potrebbe cavarsela, nel peggiore dei casi, con una ammenda“.

