Inzaghi: «Lukaku è dispiaciuto, l’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle» 

Poco prima del calcio di inizio di Salernitana-Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della squadra nerazzurra, Simone Inzaghi. Il momento dell’Inter è particolare, i risultati utili scarseggiano. L’allenatore nerazzurro ha riconosciuto che occorre necessariamente invertire la rotta. Inzaghi ha detto che avrà bisogno di tutti, da ora in poi, visto il calendario ricco di impegni ravvicinati che attende l’Inter in questo finale di stagione.

«In campionato siamo in un momento difficile, i risultati non stanno seguendo le prestazioni. Dobbiamo invertire e fare una buona gara oggi, avrò bisogno di tutti visto il periodo di impegni ravvicinati».

Inzaghi ha anche commentato il momento di Lukaku. L’attaccante belga è ovviamente uscito molto scosso da quanto accaduto martedì in Coppa Italia, durante Juventus-Inter. Offeso e insultato dalla tifoseria juventina per gran parte della partita, a causa del regolamento non ha potuto sfuggire al turno di stop per doppio cartellino giallo che ha portato alla sua espulsione. Inzaghi ha detto di Lukaku:

«Bene, giocando ed essendo sempre in ritiro stiamo tanto tempo insieme. L’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle, ma l’ho visto sereno. È dispiaciuto, ci teneva a esserci al ritorno».

