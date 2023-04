Il Tottenham perde 6-1 contro il Newcastle (5 goal presi in venti minuti)

Lloris sostituito durante la partita da Fraser Forster. La delusione ha portato i tifosi ad abbandonare lo stadio durante il primo tempo.

Il Tottenham è arrivato nello stadio del Newcastle con l’intenzione di voler vincere la sfida. Tre punti avrebbero significato la possibilità di avvicinarsi al Manchester United nella corsa al quarto posto. I tifosi erano carichi e pronti a sostenere la squadra, ma i primi venti minuti sono stati un disastro: cinque goal realizzati dal Newcastle tra il secondo e il ventunesimo minuto.

Alla doppietta di Aleksander Isak, ovvero il 5-0 realizzato dai padroni di casa, molti tifosi si sono avviati verso i cancelli dello stadio. Si tratta di una sfida che entrerà di sicuro nella storia, ma non è l’unica.

Newcastle 6 Tottenham 1: Spurs suffer humiliating first-half capitulation as Toon take giant step towards top four place | @oscarpaul2https://t.co/n98CkyZFJz pic.twitter.com/AlOlz5qHJi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 23, 2023

Una giornata pessima per Hugo Lloris, che è stato persino sostituito a metà tempo da Fraser Forster.

Una sconfitta così negativa non si vedeva dalla stagione 2013/14, quando il Manchester City riuscì a battere gli Spurs per 6-0. Tuttavia, una sconfitta storica contro il Newcastle accadde un’altra volta nella stagione 1996/97, quando il Newcastle e il Tottenham si sfidarono in una sfida di ritorno e umiliando la squadra di Londra per 7 a 1. In quell’occasione, però, il Newcastle giocava in trasferta e non in casa, in quel caso la sconfitta fu ancora più amara.

Ora la strada verso l’Europa si fa più complicata per gli Spurs, perché il quarto posto potrebbe allontanarsi di ben 9 punti.

