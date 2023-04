L’Arsenal rischia di perdere un campionato che manca da vent’anni

Il City ha lo scontro diretto in casa e due partite in meno. Si sono invertiti i ruoli, ora è favorito Guardiola

Venerdì sera, l’Arsenal è scesa in campo per sfidare l’ultima classificata della Premier League: il Southampton che si è ritrovato in vantaggio per 3-1 all’88esimo. Pieno dramma sportivo. Prima Odegaard e poi Bukayo Saka in pochi minuti hanno pareggiato. Ma potrebbe non bastare.

Il Manchester City è sotto di cinque punti rispetto ai rivali londinesi, ma ha anche giocato due partite in meno rispetto a loro. La prossima sfida sarà proprio lo scontro diretto. Una sconfitta dell’Arsenal porterebbe il City a due punti con due partite da recuperare.

Il problema è che da tre partite l’Arsenal non fa altro che pareggiare. Mentre il calendario non promette bene per due sfide piuttosto pericolose: il derby di Londra contro il Chelsea e la sfida contro il Brighton di De Zerbi.

Anche Espn ne ha scritto:

“L’effetto a catena di questo calendario prevede la sfida di mercoledì prossimo tra Manchester City e Arsenal all’Etihad Stadium. Due settimane fa, il City doveva vincere quella partita per restare a distanza ravvicinata dai Gunners. Ora non hanno nemmeno bisogno di una vittoria, dato che il City è indietro di soli cinque punti con due partite in mano.”

E aggiungono:

“Molti giocatori dei gunners non sono in condizione ottimale. Partey ha regalato troppi palloni, Gabriel Jesus non è stato freddo sotto porta, così come Martinelli, che aveva iniziato brillantemente al fianco di Saka, ora ha perso lucidità e sicurezza”.

In conclusione, la prossima settimana, il 25 aprile, scopriremo chi tra Manchester City e Arsenal si avvicinerà al titolo della Premier League 2022/2023.

ilnapolista © riproduzione riservata