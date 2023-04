Il Napoli non è più quello che spaventava l’Europa: ha perso 8 punti in 8 giornate (Gazzetta)

Lo scudetto è già in tasca, come la qualificazione Champions, ma con qualche giornata in più di campionato la Lazio avrebbe potuto far tremare Spalletti

Il Napoli non è più quello che spaventava l’Europa fino a qualche settimana fa, scrive la Gazzetta dello Sport. “La Champions fa male alla Champions“. Il pensiero alla massima competizione europea abbia penalizzato le tre italiane impegnate in Europa: Napoli, Milan e Inter hanno frenato in campionato, tutte e tre, nell’ultima giornata.

“Stanchezza, turnover e pensiero altrove: gli alibi non mancano, gli avversari ne approfittano, ma la classifica non aspetta e s’ingarbuglia in vista di una volata ad altissimo coefficiente di emozioni. Non incantano Spalletti e Pioli che, almeno, un punto lo portano a casa. Male Inzaghi, atterrato dal Monza dopo aver messo in croce il Benfica: una delle continue e inspiegabili trasformazioni da Dottor Jekyll a Mister Hyde”.

E l’effetto Champions non risparmia nemmeno le altre pretendenti: cadono anche Benfica e Chelsea, pareggia il Bayern, vincono soltanto Real Madrid e City diventate oggi, non a caso, scrive la rosea, le favorite al successo finale.

La Gazzetta sottolinea soprattutto la posizione estremamente vantaggiosa della Lazio, che, se ci fossero più giornate di campionato da giocare, potrebbe addirittura costituire un pericolo per il Napoli di Luciano Spalletti.

“Non parliamo della travolgente Lazio di Sarri: mancano otto giornate e i quattordici punti di vantaggio del Napoli sono un’assicurazione invidiabile sullo scudetto. Ma con qualche giornata in più Spalletti poteva anche tremare. La Lazio ha conquistato ventuno degli ultimi ventiquattro punti, ormai va a memoria, non ha altri impegni e da qui a fine campionato si ritrova soltanto Milan e Inter come rivali d’alta classifica (chissà in quali condizioni): ci si può sbilanciare considerando Sarri quasi in Champions. Soltanto la Lazio può farsi male”.

Il Napoli, che ha già in tasca lo scudetto e la qualificazione alla prossima Champions, non è più quello che fino a qualche settimana fa spaventava l’Europa.

“Il Napoli invece la Champions l’ha già in tasca. Però non è più quello che spaventava l’Europa. Nelle prime ventidue giornate aveva perso per strada appena sette punti. Nelle ultime otto ne ha lasciati ben otto. Il futuro passa dalla sfida con il Milan. Il quarto d’ora finale di Osimhen ha però spiegato che ritrovare le vecchie sensazioni è possibile”.

Dunque, il pronostico sulla qualificazione Champions per il prossimo anno:

“La realtà dice che Lazio, Roma e Milan sono al momento le tre che si aggiungono ai futuri campioni d’Italia. Domani chissà. Una cosa, infatti, è la classifica totale e un’altra la tendenza più recente che assume contorni a dir poco sorprendenti”.

