Dal Pino: «De Laurentiis poteva essere un genio. Agnelli era troppo preso dalla Superlega, come l’Inter»

L’ex presidente Lega Serie A al Corsport: «Il calcio italiano fa acqua e debiti da tutte le parti eppure continuano a litigare»

Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.

La soluzione per il calcio italiano?

«Prendere in mano il proprio destino e disegnare una strategia sostenibile. Basta con gli alibi, le liti, i personalismi, Lotito contro Gravina. Non c’è più tempo da perdere. La Figc ha gli stessi obiettivi della Lega. Ripeto: le big o presunte tali dovrebbero dialogare per costruire».

Cosa pensi oggi di Andrea Agnelli?

Dal Pino: «Ha vinto nove campionati di fila. Come lui, nessuno. Il suo voltafaccia sui fondi? Troppo preso dalla Superlega, come l’Inter. Tre giorni prima del voto decisivo le due si defilarono. Errare humanum est».

E perseverare disumanum ovest. De Laurentiis?

«Avrebbe potuto essere un genio. Si deve accontentare di essere soltanto quasi santo avendo vinto lo scudetto a Napoli».

Ricordiamo che De Laurentiis fu tra i principali oppositori al no ai fondi e al cambio di governance in Lega Serie A.

Dal Pino e i troppi litigi nel calcio italiano

Lotito?

«Ha divorato nella culla i saggi del Machiavelli. A cosa gli serve buttar giù Gravina? Ritiene che sarebbe utile al calcio italiano? No, te lo assicuro».

Avrà le sue ragioni.

Dal Pino: «Siamo ancora alla distinzione tra torto e ragione? L’unica strada percorribile è quella della condivisione dei progetti per salvare un calcio che fa acqua e debiti da tutte le parti. Attenzione all’effetto Superchampions. E se poi dovessero giocare le coppe otto o nove italiane, auguri serie A».

Chiudi con Gravina.

«Gli voglio bene… ma chi glielo fa fare?».

