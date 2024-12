Conte-Napoli, si lavora con gli avvocati per i dettagli del contratto (Fabrizio Romano)

Dopo le parole del presidente De Laurentiis, che ha di fatto sdoganato il nome di Antonio Conte per la panchina del Napoli, si rincorrono gli aggiornamenti sulla situazione. Al momento, secondo Fabrizio Romano, si starebbe lavorando già sugli aspetti legali legati al contratto con gli avvocati. Nessuna firma attesa per oggi

Dopo l’approvazione del presidente de Laurentiis, gli avvocati del Napoli e il campo di Antonio Conte stanno ora lavorando sui dettagli chiave del contratto per portare a termine l’affare. Nessuna firma prevista per oggi, ma ora stiamo lavorando sugli aspetti legali e sui dettagli, avanzando per completare l’accordo.

🚨🔵 After president de Laurentiis’ approval, Napoli lawyers and Antonio Conte’s camp are now working on key details of the contract in order to get the deal done.

No signature planned for today but now working on legal side and details, advancing to complete the agreement. pic.twitter.com/DQuL87iNRf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024