Swiatek è diventata Nadal, nessuno ha mai dato così tanti 6-0 agli avversari (Nyt e Telegraph)

Nel tennis, un “bagel” è quando il set termina 6-0. Essere “bagellati” nel tennis è un’umiliazione. E c’è una giocatrice là fuori che la specialista dei “bagel”. Ne distribuisce in una quantità mai vista. Non per niente Iga Swiatek è la numero uno del mondo. Oggi le dedicano due pezzi molto approfonditi sia il New York Times-The Athletic che il Telegraph.

Nel corso del 2023 Swiatek ha vinto un set “bagel” nel 29% delle sue partite. Quasi uno su tre. Per un totale di 23 6-0 in un anno, 15 più di Coco Gauff e Jessica Pegula. Ma peggio: considerando l’intera carriera nel circuito Wta di Swiatek, il 40,6% delle sue partite ha incluso un 6-0 o un 6-1. Insomma: devasta le avversarie.

Ma come ci riesce? Il New York Times ha usato i dati di Hawk-Eye e ha parlato con le sue principali avversarie: Gauff, Rybakina, Azarenka e Vondrousova. Il succo è che è una tennista completa. Non ha “buchi”. Batte bene, risponde bene, è molto solida e passa dalla difesa all’attacco molto rapidamente.

Il Telegraph aggiunge un’ulteriore spiegazione: lo fa “alla Nadal”. “Swiatek fa girare la palla come una banderuola in una tempesta. Usando una presa estrema, Swiatek prende di mira la palla con le spalle larghe che ha ereditato da suo padre, un vogatore che ha gareggiato alle Olimpiadi di Seul. Il risultato sono colpi che seguono la stessa forma di bombardamento in picchiata e rimbalzo ripido di quelli del suo eroe Nadal. E poi, quando vede un’apertura, colpirà più forte e piatto, mandando i suoi missili attraverso il campo”.

Sulla terra rossa Swiatek è diventata quasi imbattbile. “Basta guardare la sua percentuale di vittorie, che si attesta intorno all’88%, non molto al di sotto del 91% di Nadal.

