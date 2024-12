Todibo: «A 9 anni volevano amputarmi una gamba, restai in coma per tre giorni»

Sono quattro anni che ad ogni sessione di mercato “il Napoli è interessato a Todibo”. L’intervista al Telegraph

Sono anni, almeno quattro, che “il Napoli è interessato a Jean-Clair Todibo”. Il calciomercato è fatto così: ci sono nomi che non passano mai di moda. L’ultima titolo del Corriere dello Sport è datato appena un mese fa. Nel frattempo uno dei migliori difensori della Ligue 1, gioca nel Nizza, ha raccontato al Telegraph che a nove anni stava per perdere una gamba: mentre andava agli allenamenti di judo con la sorella maggiore, fu investito da un’auto. “Fratture multiple, si temeva che potessi perdere la gamba. Sono stato in coma per tre giorni. La prima domanda che ho posto al dottore è stata ‘Pensi che potrò giocare di nuovo a calcio?’ e lui ha detto no. Ha detto che sarebbe stato troppo complicato. È stata dura da sopportare, ma mi sono detto ‘oh, mi sta mentendo. Gli dimostrerò che ha torto’. Ero determinato a tornare a giocare e due anni dopo ci sono riuscito”..

Todibo è arrivato al Tolosa a 18 anni. Nel giro di un anno fu ingaggiato dal Barcellona, aveva davanti Pique, Umtiti e Lenglet, è andato in prestito allo Schalke 04, poi al Benfica e infine è finito al Nizza. A 24 anni aveva già giocato nei quattro principali campionati europei. “Ora penso di avere più armi. Sono più preparato per le grandi cose. Penso che la mia mente sia più pronta per giocare in un grande club e questo, sicuramente, mi ha reso un giocatore migliore”,

