Allegri, torna la suggestione Al Hilal. Neymar e Koulibaly pronti ad accoglierlo

Dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus e l’esonero lampo da parte dei nuovi dirigenti della Juve, Massimiliano Allegri potrebbe tornare subito in panchina.

Secondo quanto riporta SportMediaset, il tecnico toscano è stato tentato da un club saudita, precisamente l’Al Hilal, club fresco vincitore del campionato. Già nel 2023 gli arabi incontrarono l’allenatore della Juve per tentarlo l’11 giugno a Montecarlo. All’epoca l’offerta fu di 30 milioni l’anno per tre stagioni.

La situazione di Allegri

Allegri, che deve ancora chiudere il rapporto con la Juventus in maniera definitiva, è il nome in pole nella lista dell’Al-Hilal come confermato da Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Pressing andata in scena domenica sera su Italia1. Il 56enne di Livorno potrebbe ritrovarsi a gestire una rosa con nomi importanti come Koulibaly, ex Napoli, Milinkovic-Savic acquistato dalla Lazio, e appunto Neymar. Senza dimenticare Ruben Neves e il bomber Mitrovic. E altri colpi sono attesi: negli scorsi giorni si era ventilato di un assalto dei dirigenti sauditi al milanista Rafa Leao.

