Conte, De Laurentiis ha dato il via libera a Manna per chiudere (Sky)

In programma nuovo incontro con Manna, se si raggiunge l’intesa, partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po’ di tempo

La redazione di Sky Sport ha dato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per la panchina del Napoli della prossima stagione

Sull’accordo Napoli-Conte

«I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana: Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via libera per chiudere, fra oggi e domani andrà in scena un nuovo (e forse decisivo) incontro tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo del Napoli Manna.

Si cerca l’intesa definitiva e c’è ottimismo e volontà di chiudere da entrambe le parti. La proposta sul tavolo è quella di un contratto triennale a circa 8 milioni di euro l’anno (6 circa di parte fissa e 2 di bonus). Nel momento in cui si dovesse raggiungerà l’intesa, poi partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po’ di tempo».

ilnapolista © riproduzione riservata