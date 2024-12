Calciomercato: Di Lorenzo alla Juve e Chiesa al Napoli (Pedullà)

«Conte considera Chiesa il miglior esterno difensivo per distacco. Conte lo avrebbe voluto fortemente mentre era all’Inter. Conte ha un grande rapporto con il padre di Chiesa»

Sembra che sia solo una quesitone di tempo oramai per Conte al Napoli e, mentre impazza il toto allenatore, si comincia a ragionare anche su quelli che potrebbero essere i nomi che l’allenatore leccese potrebbe portare con sé in azzurro. Vi abbiamo parlato di Lukaku come sostituto di Osimhen, sestante alla partenza. Scontato il sì di Big Rom, pallino dell’allenatore 54nne. E poi c’è la suggestione Chiesa che, riferisce Alfredo Pedullà, potrebbe entrare nella lista dei possibili acquisti. Tra l’esterno, molto apprezzato da Conte, e la Juventus i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 procedono a dir poco a rilento.

Pedullà parla infatti di “asse calcio tra Napoli e Juve”. Ora sappiamo che Di Lorenzo ha voglia di andare via, come detto anche dal suo agente perché si sente sfiduciato dalla società. Per Pedullà potrebbe essere proprio la Juve la sua nuova casa. «Juve più che Inter, non solo per una scelta di Di Lorenzo, ma anche come logica della Juve alla ricerca di esterni».

«Anche Rugani, prima del rinnovo del contratto è stato molto cercato da Manna: Rugani è un difensore che Conte ha portato in nazionale. Per il momento ha rinnovato con la Juve, ma vedremo cosa accadrà più avanti»

La situazione di Chiesa

«Venerdì ho spiegato che Chiesa non è blindato nelle idee della Juve e di Thiago Motta. Non perché non sia considerato di qualità, ma perché bisogna incastrare i calciatori nelle ideologie di un allenatore. Ecco perché i negoziati per il rinnovo del contratto non sono partiti. Ci sono situazioni molto aperte, però attenzione a Di Lorenzo-Chiesa. Conte considera Chiesa il miglior esterno difensivo per distacco. Conte lo avrebbe voluto fortemente mentre era all’Inter. Conte ha un grande rapporto con il padre di Chiesa»

L’arrivo di Chiesa significherebbe l’addio di Kvara?

«Fermiamoci così per adesso, perché Kvara, al contrario di Osimhen deve ancora rinnovare il contratto, guadagna circa 1,5 milioni, forse anche qualcosa in meno. Kvara e Chiesa potrebbero essere compatibili, uno a destra e l’altro a sinistra»

ilnapolista © riproduzione riservata