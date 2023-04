Giuntoli: «Simeone non è un vice Osimhen ma un altro titolare, ha fatto un campionato straordinario»

A Dazn: «Sono convinto che i nostri ragazzi, come sempre, entreranno in campo e daranno il massimo per la città, i tifosi e la proprietà»

Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Che partita si aspetta? Giuntoli:

«Mi aspetto una partita complicata come quella dell’andata, tra due squadre che stanno facendo molto bene. Sono convinto che i nostri ragazzi, come sempre, entreranno in campo e daranno il massimo per la città, i tifosi e la proprietà».

Cosa ha pensato quando Osimhen si è fatto male? Giuntoli:

«Ovvio che è un giocatore importante ma ne abbiamo tanti in squadra altrettanto importanti. Ho pensato le stesse cose di quando si è fatto male Raspadori. Contiamo su tutti loro per non soffrire troppo la sua assenza».

Simeone può confermarsi come un vice Osimhen? Siete contenti del suo campionato? Giuntoli:

«Intanto non parlerei di vice Osimhen ma di un altro titolare, poi sta facendo benissimo, si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Come tutti gli altri ha fatto un campionato straordinario».

ilnapolista © riproduzione riservata