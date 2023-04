Giuntoli: «Non dobbiamo pensare a quello che è passato, oggi vogliamo fare la storia»

Ai microfoni di Mediaset Infinity+, nel pre partita di Napoli Milan, è intervenuto in diretta Cristiano Giuntoli:

«Siamo molto orgogliosi di essere qui, stiamo per giocarci l’accesso ad una semifinale di Champions. Il Milan parte in vantaggio per il gol in casa e le nostre due assenze. Noi però non dobbiamo pensare a quello che è successo, pensiamo solo al campo e al fatto che vogliamo fare la storia»

Sul futuro di Kvara

«In questo momento Kvaratskhelia ha tanti anni di contratto, abbiamo un modo di lavorare di grande rapporto sempre con tutti gli agenti e i nostri calciatori. In avanti ci sarà modo, ma ora pensiamo al campo. E’ un calciatore molto importante è stato capace di dimostrarlo. Può fare anche il centravanti, ma ora pensiamo a quello che è oggi e non il passato. Che sia lui o un altro a farcela vincere conta poco, oggi conta il gruppo, conta il noi»

Clima di questa sera

«Abbiamo fatto 6 anni la Champions e vinto tante partite fantastiche in questi 8 anni che sono qui. C’è anche oggi un’atmosfera assurda, ma oggi ha un sapore diverso perché si può fare la storia. Il clima e l’importanza della gara ne fanno una serata speciale».