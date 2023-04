Gasperini litiga con i dirigenti della Fiorentina negli spogliatoi, sfiorato il contatto fisico (CorSport)

Il tecnico dell’Atalanta, furioso per il rigore concesso contro Toloi, ha anche insultato il personale dello stadio. Oggi la Procura Figc aprirà un’inchiesta

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, ieri sera, ma un supplemento di partita è andato in scena negli spogliatoi, con uno scontro tra l’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, e la dirigenza della Fiorentina. Il Corriere dello Sport lo racconta.

“Il confronto tra Fiorentina e Atalanta, dopo il duello sportivo sul campo, è proseguito con toni molto più pesanti nell’immediato post-gara. Protagonista di una nottata mai così infuocata nella pancia del Franchi è stato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che rientrando negli spogliatoi dopo il pari contro i viola (mal digerito, specie per il contestato rigore assegnato dal Var per fallo di mano di Toloi) si è reso autore di due episodi di estrema tensione che non sono certo passati inosservati. A cominciare dai rappresentanti della Procura Federale che – presenti sul posto – hanno preso nota dell’accaduto e oggi potrebbero aprire un fascicolo d’inchiesta”.

Il CorSport ricostruisce l’accaduto:

“Prima, rientrando negli spogliatoi, l’allenatore della Dea ha avuto un battibecco (con tanto di offese) con il personale presente all’interno dell’impianto e poi, scendendo verso le stanze riservate all’Atalanta, ha avuto un secondo faccia a faccia con i dirigenti della Fiorentina, coi quali – tra una pioggia di altri insulti – è stato sfiorato il contatto fisico”.

Nella conferenza stampa post partita Gasperini ha minimizzato, anzi, negato fosse successo qualcosa. Quando gli hanno chiesto cosa fosse successo nel tunnel degli spogliatoi, a fine partita, ha risposto:

«Stavo benissimo, ero su al mio piano. Non è successo niente».

E sul rigore:

«Sono stati cinque minuti al VAR… Forse qualche dubbio c’era! Hanno cercato e se cerchi, trovi. Forse ce n’era anche un altro su Zapata, non so…».

