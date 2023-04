Furia Allegri contro l’Inter: «Siete delle merde, ma tanto arrivate sesti»

La Gazzetta racconta l’ira dell’allenatore dopo la sconfitta in Coppa Italia nel sottopassaggio di San Siro: «Non dobbiamo mandarli in Champions»

La sconfitta a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia ha aumentato il nervosismo di Massimiliano Allegri. Se in campo fra Inter e Juventus gli animi erano abbastanza calmi. Reduci da un’andata infuocata, i giocatori hanno contenuto i loro temperamenti, complice anche l’ottimo carisma di Doveri.

Ad essere irrequieto, però, sembra essere stato Allegri, soprattutto al termine della gara. Gazzetta riporta di un episodio avvenuto nel sottopassaggio di San Siro:

“In fondo non c’è Inter-Juve senza polemiche, urla e litigi e anche stavolta qualcosa è successo, sebbene a differenza dell’ultima volta non in campo, ma lontano dalle telecamere e dagli occhi degli spettatori. E il più scatenato pare sia stato l’allenatore bianconero, che a quanto pare non vive un momento di particolare serenità, visto che già domenica sera dopo la partita contro il Napoli era stato beccato in un video in cui diceva «Ammazza, avete vinto uno scudetto», in maniera ironica. In più c’era stato il brutto episodio del vice Landucci“.

I motivi dell’ira di Allegri non sono chiari. Ma la cronaca racconta di un allenatore della Juventus adirato contro il dirigente interista Baccin, contro anche Marotta e tutta l’Inter:

“«Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti». Così si sarebbe sfogato il tecnico, che poi entrando nel suo spogliatoio avrebbe continuato con i suoi. Prima rimproverandoli con parole molto dure per la brutta prestazione e per la sconfitta, poi tornando all’Inter: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions». Chissà se qualcuno degli ispettori federali ha sentito e se qualcosa di tutto questo finirà sul referto arbitrale”.

