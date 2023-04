Allegri ironico verso la panchina del Napoli: «Bellissimo, siete riusciti a vincere uno scudetto» (VIDEO).

Sui social il video che mostra il tecnico della Juventus mentre lascia il campo per dirigersi negli spogliatoi leggermente urtato per il risultato

Un Massimiliano Allegri piuttosto “nervoso” nel finale di Juventus-Napoli si rivolge alla panchina del Napoli e, ironicamente, mentre esce dal campo diretto negli spogliatoi dice:

«Bellissimo, oh! Siete riusciti a vincere uno scudetto».

Il video che gira sui social mostra quanto è avvenuto nei minuti finali della partita, al triplice fischio dell’arbitro. Il tecnico indica anche il numero uno, prima con la mano destra e poi con quella sinistra. Poco prima, Allegri era andato via, salutando da lontano Spalletti dicendogli

«Ciao, io vado via»

Salvo poi tornare in campo per vedere gli attimi finali del match. Poi, l’esplosione di rabbia del suo vice, Landucci, che minaccia Spalletti (che chiama «pelato di merda») di mangiargli il cuore. Frase per cui è stato punito con una giornata di squalifica ed una multa di 5mila euro.

Un finale meraviglioso per una partita vinta dal Napoli nei minuti di recupero.

Prima che il vice di Allegri impazzisca c’era stata questa fumata clamorosa di Mr Gabbione che, scordandosi lo Scudetto che Sarri gli soffiò nel 2018, esce dicendo a Spalletti “avete vinto uno Scudetto”.☝️

Come rosika lui, visti pochi pochi pic.twitter.com/DDFRbtSGsw — Tackle DURO (@tackleduro) April 25, 2023

