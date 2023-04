Carragher stronca Stellini: «al Tottenham serve un allenatore vero, non il compagno di Conte»

Jamie Carragher è una leggenda della Premier League, tra i pochi giocatori nella storia del calcio ad aver vestito una sola maglia per tutta la carriera, quella del Liverpool. Oggi da opinionista sportivo ha fatto a pezzi il Tottenham battuto 6-1 dal Newcastle.

Dopo l’addio di Antonio Conte, il Tottenham è rimasto in mano al suo assistente, Cristian Stellini che è stato bocciato dall’ex Liverpool. In un Tweet, Carragher ha stroncato le scelte di Stellini, soprattutto per le scelte difensive. Ha schierato per la prima volta la difesa a quattro. Il croato è stato schierato come terzino, in una formazione che snatura l’esterno ex Inter, mentre lo spagnolo – un terzino destro – schierato difensore centrale.

Newcastle are brilliant, they have been all season⚽️

Tottenham are a disgrace!

How have they gone to a back four for the first time this season, with Porro a full back that can’t defend & Perisic who is a winger 🤯

Get a proper manager in right now, not Conte’s mate

— Jamie Carragher (@Carra23) April 23, 2023