Barça, un museo “Messi” per poter ingaggiare l’argentino (As)

Lo ‘Spazio Messi’ a La Masia, ex sede dell’accademia giovanile, genererebbe entrate per pareggiare l’ingaggio che Messi prende al Psg

Il Barça ci crede davvero e, stando ai media spagnoli, sta facendo di tutto per riportare Messi a Barcellona. Si potrebbe dire che si tratta di un accanimento terapeutico, quella del Barça per l’argentino campione del mondo sta diventando un’ossessione.

Il club, nel pieno di uno scandalo arbitrale, sommerso dai paletti del fair play finanziario, europeo e spagnolo (non ha potuto inserire Gavi nella prima squadra), crede di poter riportare il figliol prodigo a casa e di farlo senza particolari sforzi.

As infatti riporta che il club sarebbe pronto a riconvertire l’ex sede dell’accademia giovanile a La Masia in un museo di Messi.

“Il Barça è in trattative per trasformare La Masia in un centro interattivo e immersivo con protagonista Leo Messi. Lo ‘Spazio Messi’ sarebbe un punto di riferimento mondiale dotato di ultime tecnologie e, secondo il piano industriale, attirerebbe migliaia di turisti e tifosi che genererebbero entrate per pareggiare i conti con l’ingaggio dell’attuale giocatore del Psg”.

Non solo quindi continui contatti fra Laporta e il padre di Messi, agente del giocatore; o ancora le chiamate fra Xavi e Messi stesso. Il museo a La Masia sembra essere l’asso nella manica del club blaugrana, capace di toccare le corde del cuore della Pulce e di accontentarlo economicamente.

As però riporta sulla terra il Barça:

“Ma per riavere Leo, il Barcellona non deve solo generare nuove risorse come quelle che produrrebbe il Museo Messi, ma dovrà anche abbassare il costo della propria squadra se vuole che Javier Tebas dia il benestare. Tebas ha già detto a Laporta che lo aiuterà in ogni modo possibile purché rispetti le regole. Logicamente, LaLiga è interessata al ritorno di Messi poiché, da quando l’argentino e Cristiano Ronaldo se ne sono andati, il loro valore globale nel mercato dei diritti televisivi ne ha risentito“.

