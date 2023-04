Allegri ha trovato il nuovo centravanti: si chiama Ugo Taucer (CorSport)

Avrebbe dovuto difendere il -15, e invece adesso la Juve potrebbe ritrovarsi ad affrontare il Napoli, domenica, da terza in classifica

Quello che avrebbe dovuto rappresentare l’accusa, ovvero il procuratore generale dello sport al Coni, Ugo Taucer, ha invece regalato un clamoroso assist alla difesa della Juventus nel ricorso sul -15 in classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport, con Giorgio Marota.

“Partiamo dalla fine, perché il colpo di scena è arrivato proprio in coda al processo. Dopo tre ore di arringhe appassionate e tesi difensive esposte da una squadra di 6 legali, ha preso la parola “l’uomo solo sul banco” che, nel gioco delle parti, avrebbe dovuto rappresentare l’accusa (senza alcun collega a sostenerlo). Tutti lo immaginavano lì per difendere il -15, e invece…”.

E così Taucer ha detto che secondo lui i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus sono troppi. Una svolta clamorosa, per certi versi, scrive il quotidiano sportivo.

“Svolta nel caso Juve. Clamorosa, per certi versi. «C’è una carenza di motivazione che va valutata in un nuovo giudizio». Allegri ha trovato il nuovo centravanti e si chiama Ugo Taucer, procuratore generale dello sport che ha “condiviso” uno dei 9 punti del ricorso presentato dai bianconeri al Collegio di Garanzia (del quale trovate una sintesi nella colonna a fianco) discusso ieri al Coni”.

Domenica, dunque, la Juve potrebbe trovarsi a sfidare il Napoli da terza in classifica, perché i punti le sarebbero restituiti subito, per poi aspettare il nuovo verdetto.

“Tutto da rifare quindi? Possibile. E allora, guardiamo subito al campo: la Juve domenica sera ospiterebbe il Napoli da terza in classifica, a quota 59, a +3 dalla Roma. Se il Collegio di Garanzia dello Sport decidesse di annullare la sentenza del 20 gennaio, chiedendo alla Corte d’Appello di pronunciarsi un’altra volta (una tirata d’orecchie ai giudici di secondo grado…), i 15 punti tornerebbero subito alla squadra di Allegri fino a nuovo giudizio. Occhio ai tempi: tra dispositivo (atteso oggi), motivazioni (30 giorni) e calendarizzazione di una nuova udienza potrebbe essere finito nel frattempo il campionato. A quel punto, per essere davvero “afflittiva”, un’altra (eventuale) penalizzazione potrebbe scavalcare al 2023-24. Nuova sentenza significa anche la possibilità che si riduca tutto a una multa. Arrivati a quel punto sarebbe più concreta l’ipotesi del patteggiamento con il procuratore Figc Chiné su manovre stipendi, partnership sospette e rapporti con gli agenti, l’altro filone figlio dell’inchiesta Prisma. Ma questa è, al momento, un’altra storia”.

E la giustizia federale? Nessuna reazione ufficiale, scrive il Corriere dello Sport ma sicuramente tanto stupore e facce sconsolate.

“Nessuna reazione ufficiale negli ambiti della giustizia federale, ma tre mesi fa la Corte decise (all’unanimità) e diversi suoi componenti si dissero “scandalizzati” per il materiale probatorio che si trovarono ad analizzare. Oggi in via Campania sono soprattutto stupiti e sconsolati”.

