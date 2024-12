È finito lo strazio. Mai più un improvvisato in panchina. Ve ne prego

È finita la stagione più brutta dell’era De Laurentiis. Fate presto ad annunciare l’allenatore, il nostro fegato ha bisogno di sognare.

🫣 È finito lo strazio! Calzona è riuscito ad ottenere un CleanSheet contro un Lecce in ciabatte. Mai più un improvvisato in panchina. Ve ne prego.

🫣A giocare giochiamo pure. Loro prendono un palo noi un paio di sussulti e tanto inutile fraseggio.

Fine primo tempo

🫣 Nella ripresa entra un Raspadori abbronzato e svogliato e Ngonge, l’unico che pare vivere in un altro spogliatoio. Colpiamo un palo ed una traversa. Nient’altro.

❤️ Victor nella sua ultima presenza al Maradona, si danna l’anima. È l’unico che merita un applauso lungo quanto la riconoscenza che gli dobbiamo, eterna. Grazie

🫣 Le perdite di tempo dei leccesi sono imbarazzanti. Che bisogno c’era? Già ci stavamo pensando noi a passarla a Falcone.

🫣 I cronisti di Dazn che non si spiegavano il perché il Napoli, visto il risultato di Bergamo, non si dannasse per il nono posto. I cronisti di Dazn sono come quelli di alcune tv private napoletano. Parlano per parlare, ma nun sanno maje niente.

👊È finita la stagione più brutta dell’era De Laurentiis. Si mette un punto grande quanto la vastità degli errori commessi quest’anno. Fate presto ad annunciare l’allenatore, il nostro fegato ha bisogno di sognare.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

