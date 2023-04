Cosa serve al Napoli per la certezza aritmetica dello scudetto

Tutto è pronto per la festa scudetto che dovrebbe partite domenica pomeriggio dopo la partita del Napoli contro la Salernitana. Ma è chiaro che tutto dipende non solo dalla formazione di Spalletti, chiamata a vincere al Maradona, ma anche dal risultato della Lazio che deve perdere contro l’Inter. Ci sono quindi delle variabili e degli incastri necessari per capire quando e come il Napoli può considerare vinto lo scudetto

Il Napoli al momento si trova a +17 sulla Lazio, seconda in classifica. Fondamentale l’incrocio di risultati: con lo slittamento di Napoli-Salernitana alle 15 di domenica (partita originariamente prevista per sabato), la squadra di Spalletti scenderà in campo già sapendo il risultato di Inter-Lazio. Per l’aritmetica serve infatti che la Lazio non batta l’Inter, dunque vittoria nerazzurra o pareggio, e che quindi il Napoli vinca alle 15 contro la Salernitana. In questo scenario, lo scudetto sarebbe aritmetico.