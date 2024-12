Formula 1, Leclerc trionfa in casa: «Io e mio padre sognavamo che corressi e vincessi qui»

A Sky: «Una gara complicata dal punto di vista emotivo». Secondo posto per Piastri, terzo Sainz, sesto Verstappen.

Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Con lui sul podio, l’australiano Oscar Piastri secondo e l’altro ferrarista Carlo Sainz, terzo.

Per il pilota di Monte Carlo è il suo primo successo in casa.

Leclerc vince il Gp di Monaco: «Era il mio sogno e quello di mio padre vincere qui»

Le sue dichiarazioni riportate da Sky a fine gara:

«E’ stato complicato dal punto di vista emotivo, speravo non succedesse niente. E’ la vittoria dei sogni, sul circuito da cui tutto è partito. Ho pensato tanto a mio padre, è merito suo se sono qui. Era il nostro sogno che io corressi e vincessi qui. Sapevamo di dover gestire le gomme per 78 giri, grazie alla Ferrari che mi ha dato la possibilità di vivere questa giornata».

Accorcia su Max Verstappen (arrivato sesto) nella classifica generale, ora è a -31 punti.

Al primo giro il Gran Premio di Monaco si è già dovuto fermare. Un pauroso contatto tra la Red Bull di Sergio Perez, disintegrata, con le Haas di Hulkenberg e Magnussen ha decretato bandiera rossa. Dal replay, si nota che Perez perde il controllo della macchina dopo essere stato toccato da Magnussen. Il Gp è ripreso dopo circa venti minuti.

In Ferrari Sainz non è mai stato rispettato. Hanno sempre favorito Leclerc. Lo scrive Relevo:

il madrileno è arrivato nella squadra italiana nel 2021 per essere, in teoria, il numero due all’ombra di un Charles Leclerc cui era stata affibbiata l’etichetta di “futuro campione del mondo”. Al pilota spagnolo non dispiaceva partire come secondo pilota, sapeva di avere molte armi per competere con il monegasco e lo ha dimostrato. Infatti, nella sua stagione d’esordio con quelle di Maranello si è classificato meglio del compagno di squadra, una dichiarazione di intenti. Tuttavia, a Maranello non sono mai stati in grado di valorizzarlo come avrebbe meritato. Quando c’erano dubbi sulla strategia, il favorito era Leclerc. Infatti, è stata la stessa Ferrari a portargli la sua prima vittoria in Formula 1 a Silverstone, in una gara che passerà alla storia per quel leggendario “stop inventing” proclamato ai quattro venti da Sainz attraverso la radio.

