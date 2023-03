Ultras dell’Eintracht lanciano bottiglie contro un bar in piazza Bellini

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte. Il bar per fortuna era chiuso, nessun ferito. I carabinieri sono al lavoro per identificare i tifosi

Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, la scorsa notte, intorno alle 24, un gruppo di ultras dell’Eintracht ha preso d’assalto un bar di piazza Bellini, a Napoli, con un lancio di bottiglie. Per fortuna il bar era chiuso. Non ci sono stati feriti. I carabinieri adesso sono al lavoro per identificare gli aggressori. Gli ultras tedeschi erano vestiti di nero e con il volto coperto. Il bar è l’Alkyma Bellini.

Ieri sera, a Napoli, sono stati bloccati 400 ultras tedeschi, in gruppo con quelli dell’Atalanta, dal momento che le due tifoserie sono gemellate. La polizia li ha attesi alla Stazione Centrale per identificarli, poi li ha scortati presso un hotel del Lungomare dove avevano prenotato le loro stanze, pur non essendo provvisti del biglietto per la partita di stasera. Oggi ne sono attesi degli altri.

Stasera il Napoli giocherà al Maradona contro l’Eintracht in Champions League. L’obiettivo è passare ai quarti. All’andata la partita la vinse il Napoli.

