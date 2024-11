Jabeur: «A Madrid come a Roma le tenniste non sono trattate come i tennisti. Siamo discriminate»

In conferenza: «A Madrid quattro ragazze, tra le prime 20 al mondo, hanno condiviso il campo d’allenamento. Agli uomini un campo a testa»

Ons Jabeur, dopo la grande vittoria contro Jelena Ostapenko che la porta ai quarti di finale del torneo di Madrid, ha parlato in conferenza stampa di quanto ancora sia lontana la parità di genere nel tennis. La Jabeur ha infatti dichiarato:

«Abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto qui a Madrid e Roma, in Europa in generale. Sento che devono rispettare di più le donne e devono rispettare il modo in cui giochiamo. Ci sono cose che sentiamo. Il modo in cui qui trattano le donne e gli uomini è completamente diverso. Forse la gente non lo vede da fuori. Mi piace molto guardare il tennis femminile, mi piace guardare gli sport femminili in generale. Penso che meritiamo di meglio».

Ons Jabeur: «4 ragazze hanno dovuto condividere il campo per l’allenamento»

La tennista tunisina, sesta nel ranking mondiale, ha poi continuato:

«Una tennista mi ha appena detto che voleva un campo di allenamento e che quattro ragazze, tra le prime 20 al mondo, hanno dovuto condividere il campo d’allenamento mentre i ragazzi avevano il loro campo per due, tre ore. La colpa non è delle persone che organizzano gli allenamenti, ma del torneo. Ci sono tante altre cose, come i biglietti, ho avuto un problema banale e poi anche, lo senti, nell’energia. Onestamente, stanno cercando di andare avanti, ma non è così. L’Img ha acquistato il torneo ma non vedo la differenza. Il grande esempio è stato due anni fa, abbiamo giocato una finale che doveva essere alle 18, solo che l’abbiamo giocata dopo la semifinale maschile… Ci sono anche le interviste in campo, le telecamere…».

