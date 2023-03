La polizia blocca i 400 ultras dell’Eintracht e dell’Atalanta arrivati ieri a Napoli (VIDEO)

Sono stati accolti alla Stazione Centrale da agenti in tenuta antisommossa. Identificati e scortati in un hotel del Lungomare a bordo di 6 bus

Ieri sono arrivati a Napoli 400 tifosi dell’Eintracht da Salerno, in treno. Insieme a loro c’erano anche degli ultras dell’Atalanta (le due tifoserie sono gemellate). Ad attenderli alla Stazione Centrale, gli agenti in tenuta antisommossa, che li hanno bloccati, identificati e scortati in un hotel del Lungomare a bordo di 6 autobus. Il Corriere dello Sport racconta la giornata. Stasera Napoli-Eintracht di Champions League. Gli ultras arrivati in città non avevano alcuna intenzione di seguire la partita allo stadio Maradona: il club non ha venduto nemmeno uno dei biglietti disponibili per il settore ospiti.

“Da cittadini dell’Ue nessuno può vietare la libera circolazione, e lo stesso principio è valso per i circa 400 giunti ieri sera, intorno alle 19, in treno da Salerno: quasi tutti tedeschi, con una rappresentanza di tifosi dell’Atalanta. Ad accoglierli, alla Stazione Centrale, agenti in assetto antisommossa: tutti perquisiti, identificati, filmati e poi scortati a bordo di 6 bus in un hotel del Lungomare (a un passo da quello che ospita l’Eintracht). Napoli blindata e il Maradona presidiato da 600 agenti: gli obiettivi sono evitare scontri in strada e impedire agli ultras tedeschi di avvicinarsi allo stadio”.

Questo il racconto del Messaggero sull’arrivo degli ultras a Napoli:

“Si sono dati appuntamento alla stazione di Salerno, dopo essere arrivati in Italia alla spicciolata, poi sono partiti verso Napoli. Ad attenderli, alla stazione Centrale, i circa 400 sostenitori dell’Eintracht Francoforte hanno trovato un dispiegamento di forze dell’ordine. Polizia ferroviaria, digos, carabinieri, anche il servizio di sicurezza di Napoli centrale, si sono messi all’opera per canalizzare i tedeschi e indirizzarli verso l’uscita laterale. Da quel momento è iniziata una vera e propria forma di prefiltraggio gestito dalle forze dell’ordine. Gli hooligans vestiti di nero, molti anche con il volto coperto da sciarpe, cappelli e cappucci, hanno lasciato la stazione cantando i cori della loro squadra. I tifosi sono stati perquisiti e anche i fotoreporter arrivati dalla Germania hanno dovuto mostrare le attrezzature. Le piccole telecamere, a disposizione degli agenti, hanno anche consentito l’identificazione, per registrare i volti di tutti quelli che sono sbarcati in città. Non solo tedeschi, però, perché nel gruppo arrivato a Napoli, ieri sera, c’erano anche alcuni tifosi dell’Atalanta e arrivati da Bergamo in virtù del gemellaggio con la tifoseria dell’Eintracht. Il gruppo è stato suddiviso in sei autobus con destinazione Lungomare dove avevano prenotato le camere in un hotel. Polizia e carabinieri hanno scortato il corteo fino all’ingresso dell’albergo e hanno presidiato la zona per tutta la notte”.

14.03.2023, Frankfurt🇩🇪 & Atalanta🇮🇹 detained at their arrival in Napoli Central Station, tomorrow match Napoli – Frankfurt https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/NRldIMF4Tu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 14, 2023

