La Roma ignorata ancora dalla Lega. Contro l’Atalanta gioca il 12 maggio

Il club capitolino aveva chiesto il posticipo e invece gioca il 12 maggio alle 20:45. Bologna-Napoli sabato 11 maggio alle 18

La Lega Serie A ha pubblicato ufficialmente gli anticipi e i posticipi della 36ª giornata di Serie A. Come prevedibile, la Lega ha ignorato la richiesta della Roma. La società giallorossa chiedeva di posticipare al 13 maggio la gara contro l’Atalanta, con il conseguente spostamento anche della finale di Coppa Italia. La Roma giocherà domenica 12 maggio alle 20:45.

Gli anticipi e i posticipi della 36ª giornata di Serie A

Venerdì 10 maggio 2024, ore 20.45 – Frosinone-Inter (Dazn). Sabato 11 maggio 2024, ore 18.00 – Napoli-Bologna (Dazn); Sabato 11 maggio 2024, ore 20.45 – Milan-Cagliari (Dazn/Sky). Domenica 12 maggio 2024, ore 12.30 – Lazio-Empoli (Dazn/Sky); Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Genoa-Sassuolo (Dazn); Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Hellas Verona-Torino (Dazn); Domenica 12 maggio 2024, ore 18.00 – Juventus-Salernitana (Dazn); Domenica 12 maggio 2024, ore 20.45 – Atalanta-Roma (Dazn). Lunedì 13 maggio 2024, ore 18.30 – Lecce-Udinese (Dazn); Lunedì 13 maggio 2024, ore 20.45 – Fiorentina-Monza (Dazn/Sky).

La Roma chiede alla Lega di posticipare al 13 maggio la partita contro l’Atalanta

La Roma chiede ancora una volta una mano alle Lega. Questa volta il club capitolino ha inviato una lettera per chiedere di posticipare la finale di Coppa Italia. L’obiettivo è quello di permettere alla Roma stessa e all’Atalanta di competere al meglio per un posto in Champions. Va notato come i due club sono entrambi impegnati nelle semifinali di Europa League, il che toglie già preziose energie nervose. In più la Dea deve recuperare la partita di campionato con la Fiorentina e giocare, appunto, la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, “la Roma ha chiesto alla Lega che la partita si giochi di lunedì (come è già stato accordato per Atalanta-Salernitana) e non di domenica (quando invece si giocherà Roma-Juventus). Difficilmente questo verrà concesso perché mercoledì 15 maggio è in programma la finale di Coppa Italia tra la stessa Atalanta e la Juventus. La Roma, allora, ha proposto alla Lega di posticipare la finale”.

“Tale richiesta – si legge nella lettera della Roma – deriva non solo dalla centralità di questa partita (Atalanta-Roma, ndr) ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi”.

ilnapolista © riproduzione riservata