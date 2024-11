Al posto di Kim, c’è Natan. Al posto di Lozano, Lindstrom. Al posto di Spalletti, i tre. Al posto di Giuntoli, De Laurentiis

Il nono posto del Napoli è un miracolo

Facendo un discorso serio. A giochi fatti, quando si parla continuamente dello scorso anno, guardiamo le vere differenze:

– Al posto di Kim, c’è Natan. Che non gioca. C’è invece JJ che giocava se manacavano tutti.

– ⁠Al posto di Lozano, c’è Lindstrom. Che non gioca. Gioca Politano che dopo 35 minuti è morto. Entra negli ultimi 5 minuti Ngonge.

– ⁠Al posto di Zielinski, dovrebbe esserci Raspadori. Che non gioca, di cui non si è capito bene il ruolo. Oppure Traore, che non gioca perché ha le viti arrugginite nella gamba.

– ⁠Al posto di Spalletti, c’era Rudi Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona…

– ⁠Al posto di Giuntoli, c’è De Laurentiis.

Nono posto, ritengo sia un miracolo.

Se poi consideriamo che al posto di Osimhen, Kvara, Lobo, Anguissa e Di Lorenzo, giocano i cugini.

