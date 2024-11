Lotito risponde ad Abodi: «Non credo di aver mancato di rispetto a qualcuno»

A margine di un evento politico la risposta al ministro che aveva detto: «C’è litigiosità nel calcio, è interesse comune che si metta fine ai personalismi»

«Stiamo parlando di politica». Così il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio Claudio Lotito, rispondendo alle domande dei cronisti sul futuro della club a margine della conferenza stampa convocata per celebrare la sottoscrizione del manifesto di adesione delle forze civiche moderate ai valori del PPE. Le sue parole riportate da Sport Mediaset.

«Non mi sembra che io abbia mai mancato di rispetto a qualcuno», ha aggiunto in merito alla polemica nata con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Sulla polemica è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. «Ci sono documenti formali, ufficiali», ha concluso il patron della Lazio.

Abodi: «C’è litigiosità nel mondo del calcio, bisogna mettere fine ai personalismi. Sono pronto ad intervenire»

«È un lungo periodo che si registra una certa litigiosità nel mondo del calcio, cambia forme e interpreti, ma è interesse comune che si metta fine ai personalismi», queste le parole del ministro Abodi durante una convention politica a Pescara.

«Ho ragionevole fiducia nel futuro perché penso che il sistema debba funzionare, debba essere produttivo e competitivo», ha aggiunto il ministro.

«C’è bisogno che assieme alle istituzioni migliori il contesto del calcio, e che si facciano nuovi stadi. Mi auguro una stagione di svolta. Non sarò un traghettatore: se le cose non dovessero mettersi sulla strada giusta non starò a guardare e certamente interverrò».

Gravina, presidente della Figc, è stato ospite all’evento “Il Foglio” a San Siro.

Gravina, tra i tanti argomenti, ha parlato della litigiosità tra la Federcalcio e la Lega Serie A. «Anzitutto la litigiosità federazione-lega sarei attento a gestirla, io con moltissimi presidenti di Lega ho un ottimo rapporto. Se portiamo sul piano personale alcune forme di rancore di soggetti che pensano di continuare a gestire il mondo del calcio a proprio piacimento ci posso fare poco: ho un pessimo carattere, non sono disponibile a fare passi indietro su alcuni temi. Se parlo di Lotito? Sì e chi accompagna il processo del lotitismo in Italia. Credo che la federazione italiana sia tra le più importanti a livello mondiale, siamo gli unici al mondo ad aver la divisione paralitica sperimentale».

