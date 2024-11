Forbes inserisce Osimhen tra gli under 30 più influenti dell’Africa

“Gli Under 30 del 2024 hanno raggiunto il successo con innovazione, carisma e spirito d’iniziativa. Danno l’esempio e lasciano il segno per le generazioni future”

L’attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana è stato inserito da Forbes tra gli under 30 più influenti del continente africano. Osimhen si trova alla 17esima posizione di questa speciale classifica. Si legge su Forbes:

“Gli Under 30 del 2024 hanno raggiunto il successo con innovazione, carisma e spirito d’iniziativa. Cercano di dare l’esempio e di lasciare un segno indelebile per le generazioni future promuovendo il cambiamento. Abbiamo trascorso dieci anni trascorsi a puntare i riflettori sugli innovatori e sui pionieri della tecnologia che hanno avuto un impatto sulle loro comunità, sul proprio paese e sull’Africa. Il decimo anniversario della lista dei 30 Under 30 stilata da Forbes Africa testimonia l’inconfondibile potenziale e il pool di talenti che esiste in un continente che vanta la popolazione più giovane del mondo, e il loro ruolo nel costruire insieme la crescita dell’Africa“.

Alla posizione numero 17, “Victor Osimhen, 25 anni, calciatore nigeriano e attaccante dei Super Eagles (la Nigeria, ndr) Settore: Sport – Calcio“.

Osimhen celebrato da Forbes anche su Instagram

Nella didascalia si legge:

“L’ascesa dei calciatori africani in alcune delle più grandi squadre del mondo è ammirevole ormai da un po’ di tempo. Non è diverso per la stella del calcio nigeriana, Victor Osimhen, che a 15 anni non ha stupito lo scout nemmeno quando ha segnato due volte in 15 minuti durante i diversi tentativi per entrare in nazionale.

«Non avevo visto molto di lui», ha detto a The Athletic Emmanuel Amunike, ex attaccante del Barcellona e ct della Nigeria che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 1996. «Ma il mio staff è venuto da me e mi ha detto: “coach, quel ragazzo con la maglia verde…”. Ho detto: “vediamolo di nuovo”. Il giorno dopo, mi sono preso il mio tempo per guardarlo. Oltre alle sue capacità calcistiche, mi piaceva il suo carattere: la fame e il desiderio; era un giocatore che combatteva. Ecco come è entrato in nazionale»“.

