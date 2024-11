Italiano è ancora nella lista dei papabili allenatori del Napoli (Sky)

Il sentiment popolare punta tutto su Conte. Pioli ha un profilo che piace alla società. Come anche Gasperini e Italiano per vari motivi

Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro la Roma per 2-2, si pensa già alla prossima stagione. Adesso l’obiettivo della squadra allenata da Calzona è di centrare una qualificazione ad una competizione europea. Nel frattempo De Laurentiis continua la ricerca del prossimo allenatore. Secondo Massimo Ugolini, inviato di Sky vicino al club, il profilo di Italiano non va ancora escluso dal casting per il prossimo allenatore.

Tra i nomi accostati al Napoli ci sono Conte, Gasperini, Pioli e Italiano

«La squadra si è espressa su ottimi livelli contro la Roma. C’è delusione ma c’è voglia di ripartire e bisogna scegliere l’allenatore giusto. Tra i nomi accostati al Napoli ci sono Conte, Gasperini, Pioli e Italiano. Il sentiment popolare punta tutto su Conte, la figura giusti secondo i tifosi per rilanciare subito il Napoli. Pioli ha un profilo che piace alla società. Sarebbe un profilo giusto come anche Gasperini e Italiano per vari motivi. Si lavorerà su questo con un occhio all’Europea. Di fatto adesso il Napoli è fuori da tutto, ottavo a pari punti con la Fiorentina che una partita in meno ed è in vantaggio negli scontri diretti. Il calendario dice Udine, poi il Bologna casa, la trasferta di Firenze e infine il Lecce. Si cerca di salvare il salvabile e di restare in Europa per il quindicesimo anno consecutivo. Dopo aver scelto Manna, bisogna scegliere il profilo giusto per rilanciare le ambizioni del club. I nomi: Conte o Pioli, senza dimenticare Gasperini e Italiano».

Italiano è scomparso dal casting di De Laurentiis (qualche buona notizia c’è)

Ormai da giorni si rincorrono i nomi di Conte, Gasperini, Pioli. Di Italiano invece si sono perse le tracce. Scrive il Corriere dello Sport:

Sullo sfondo resta Vincenzo Italiano, che De Laurentiis avrebbe voluto l’anno scorso, prima di ripiegare su Rudi Garcia. Non avrebbe fatto un torto all’amico Rocco Commisso e mollò la presa, ma i contatti che l’attuale allenatore della Fiorentina ha avuto negli ultimi giorni con il Torino significano tanto.

Quindi Italiano potrebbe finire alla corte di Urbano Cairo. Certamente ne gioverebbe la sua immagine. Nel senso che la sua fotografia impazzerebbe su Corriere della sera e Gazzetta, e magari si guadagna qualche servizio in più su La 7. Intanto lui e la sua Fiorentina sono in semifinale di Conference League.

Nemmeno Gianluca Di Marzio ieri sera lo ha inserito tra i tecnici che hanno dato la disponibilità a De Laurentiis. Non l’ha data perché il presidente del Napoli non gliel’ha chiesta.

