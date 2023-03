San Siro frutta al Milan 83,7 milioni di euro in incassi da botteghino (Repubblica)

Contro la Salernitana ci saranno più di 70mila persone per la 15esima volta in 18 partite. Finora il Milan ha incassato 55,8 milioni

Il vecchio San Siro sta facendo guadagnare al Milan un sacco di soldi. In stagione potrebbe, secondo le stime di Repubblica, potrebbe fruttare al botteghino non meno di 83 milioni di euro.

Stasera, contro la Salernitana, sarà sfondato il tetto dei 70mila spettatori per la 15ª volta su 18 partite giocate in casa (per una media superiore ai 72 mila).

“Le eccezioni comunque ragguardevoli sono i 61 mila con la Dinamo Zagabria per ragioni di ordine pubblico, i 58 mila della Coppa Italia col Torino e i 68 mila in campionato ancora col Toro. Ma la sorpresa è la proiezione a giugno dell’incasso complessivo: 83,7 milioni di euro, senza contare l’eventuale semifinale di Champions, che sposterebbe la soglia oltre i 90 milioni. Il conteggio parte dal campionato. Nei 12 appuntamenti al Meazza, Salernitana esclusa, l’incasso è stato di 32,3 milioni (2,69 di media), cui vanno sommati i 23,5 delle 3 partite della fase a gironi della Champions più l’ottavo di finale da record col Tottenham (9,1 milioni): totale 55,8. La proiezione per gli ultimi 7 impegni di Serie A a San Siro (18,9) porta il dato a 74,7. Ma c’è anche il quarto di finale di Champions, per il quale è ipotizzabile almeno il bis dell’incasso col Tottenham. Il totale, senza l’ipotetica semifinale, tocca appunto quota 83,7. La differenza rispetto al recente passato è lampante: nel bilancio chiuso a giugno 2022 e parzialmente condizionato dalla pandemia anche nell’afflusso agli stadi, i ricavi erano stati di 32,5 milioni. La Champions ritrovata dopo 7 anni ha dato impulso al bilancio: sono già 71 i milioni ricavati dal torneo in corso (furono 47 l’anno scorso), possibile superare quota 100”.

