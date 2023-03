Osimhen già vale 150 milioni, e se dovesse vincere il Pallone d’oro africano… (Gazzetta)

I suoi rivali sono i giocatori del Marocco arrivati in semifinale ai Mondiali ma una Champions pirotecnica potrebbe cambiare le cose

La Gazzetta dedica una pagina a Victor Osimhen, alla sua quotazione di 150 milioni, e al suo futuro. Ne scrive Maurizio Nicita.

Ricorda che il Napoli

lo acquistò per 50 milioni di euro, più altri 21 nominali relativi al passaggio di quattro giocatori al Lilla. Sul fatto che quei 50 oggi siano raddoppiati nessuno più lo discute, ma per arrivare alla “proposta indecente” di cui parla il presidente del Napoli bisogna arrivare almeno a 150 milioni.

Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale. Che sarebbe l’unico “neo” dell’attaccante del Napoli, perché l’exploit marocchino in Qatar potrebbe spianare la strada ad Amrabat e Ounahi, ma un finale con effetti speciali in Champions farebbe salire le possibilità di Victor. E se arrivasse anche il Pallone d’oro africano (col probabile ingresso nella lista dei 30 di quello più prestigioso al mondo, assegnato in Francia), capirete che…

ilnapolista © riproduzione riservata