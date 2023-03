Osimhen e Kvara sono gli unici attaccanti in Europa a non aver accusato l’effetto Mondiale (Gazzetta)

La coppia di attaccanti del Napoli è devastante da agosto. La loro continuità è impressionante: 51 tra gol e assist. Spietati e senza uguali

All’andata l’allenatore dell’Eintracht aveva cercato di bloccare Lobotka per impedire al Napoli di giocare, ma non ci è riuscito. Stasera proverà a fare lo stesso con Kvara e Osimhen, i due inarrestabili del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Gli unici due attaccanti che non hanno minimamente risentito dell’effetto Mondiale. Sono devastanti da agosto, da quando è iniziato il campionato. Finora nessuno è stato in grado di fermarli. Ci riuscirà Glasner?

“Quasi tutti i big stanno soffrendo il default del Qatar: Benzema polemico, Neymar ko, De Bruyne sottotono, Kane frenato dal Tottenham, Messi irriconoscibile… Kvara e Osimhen sono devastanti da agosto, hanno accusato qualche umanissimo “basso”, ma la loro continuità ad alto livello risalta sia a occhio nudo sia dalle statistiche. Osi ha segnato 21 gol e servito 4 assist in 25 presenze, Kvara è quota 13 reti e 13 appoggi in 28 gare. Totale: 51 gol più assist assieme. Impressionanti. Spietati. Senza eguali, o quasi”.

Solo due coppie, in Europa, hanno uno score superiore: Messi-Mbappé, che tra gol e assist arrivano a 66, e Haaland-De Bruyne, a quota 64. Nessun altro.

