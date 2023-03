Negli Usa non si fanno capaci: “a maggio Kvaratskhelia giocava nel 543esimo club in Europa“

Espn: com’è possibile che i grandi scouting del calcio mondiale si siano lasciati sfuggire il fenomeno georgiano e il Napoli lo ha preso a 11 milioni?

Negli Stati Uniti non riescono a capacitarsi dell’esplosione di Kvaratskhelia e della bravura del Napoli che è andato a pescare un calciatore fenomenale nel 543esimo club del mondo pagandolo la miseria di 11,5 milioni di euro.

Lo scorso maggio, scrive Espn, nessuno conosceva quello che oggi è uno degli esterni d’attacco più forti del mondo.

E il 24 marzo 2022, un giocatore di cui non avevi mai sentito parlare ha firmato con una squadra di cui avevi sentito parlare di passaggio.

Quasi immediatamente, non solo è diventato un giocatore noto; si è trasformato in un giocatore che non puoi dimenticare. È il primo giocatore – in assoluto – a segnare 10 gol e fare 10 assist nella sua prima stagione in Serie A. E siamo ancora a marzo.

Espn ricorda che questa stagione in Europa solo quattro calciatori sono stati più produttivi di Kvara tra gol e assist: Neymar, Erling Haaland, Osimhen e Lionel Messi.

Scrive Espn:

È un’epoca in cui il Real Madrid spende decine di milioni di dollari per adolescenti brasiliani ogni anno, il Barcellona punta su centrocampisti che non possono ancora noleggiare un’auto in Connecticut, il 18enne Kylian Mbappe costò al Psg 180 milioni di eur. Eppure uno dei migliori giocatori del mondo qualche mese fa stava giocando la Erovnuli Liga con la 543esima migliore squadra in Europa (secondo ClubElo.com).

Come hanno fatto tutti a farsi sfuggire Kvara?

Eppure in Russia il georgiano non funzionava come a Napoli. Tim Keech, uno dei co-fondatori di Mrkt Insights, una società di consulenza di dati e scouting che lavora con club di tutto il mondo, ha dichiarato a Espn. «Nessuno avrebbe potuto prevedere il suo rendimento in Serie A. Se avessi guardato esclusivamente ai suoi gol e assist fino a questa stagione, lo avresti classificato come un’ala molto eccitante ma inconsistente. Aveva sempre dimostrato un’eccezionale capacità di dribbling e la volontà di saltare giocatori avversari».

Che cosa è successo in Italia? Secondo Keech c’è un altro aspetto: «Gioca in una squadra migliore. È forse l’aspetto più sottovalutato».

Kvara è certamente il calciatore che ha avuto la crescita più eclatante ma non è il solo.

Il centrocampista Moises Caicedo, del Brighton, è stato ingaggiato direttamente dall’Ecuador da adolescente, mentre Kaoru Mitoma era un’ala giapponese poco conosciuta che giocava in Belgio e che non è diventato un professionista fino all’età di 23 anni. Sono stati acquistati per un totale di 8 milioni di euro, e sono già due dei migliori giocatori della Premier League. Ancora, il centrocampista dell’Union Berlin Aissa Laidouni che viaggiava a statistiche impressionanti con la peggior squadra in Romania, così come tanti altri.

