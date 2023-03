Napoli, Osimhen vuole battere tutti i record

Nella classifica stilata da Opta c’è il bomber del Napoli, Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli è a quota 11 con gol e assist compresi.

Il Napoli sta dominando in lungo e in largo in campionato e gran merito appartiene al reparto offensivo. In questa stagione il Napoli vanta il miglior attacco e la miglior difesa in Serie A ed anche in Champions League si sta ritagliando un ruolo di prim’ordine tanto da centrare, per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale della più importante competizione europea.

Quest’oggi il profilo di Opta Joe ha rivelato una statistica sui giocatori più influenti nella fase offensiva. Il conteggio fatto da Opta riguarda i 5 giocatori con più gol e assist nei top 5 campionati europei. Al primo posto c’è Lionel Messi con 14 (5 gol e 9 assist); poi seguono Saka, Neymar e Griezmann. All’ultimo posto della classifica stilata da Opta c’è il bomber del Napoli, Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli è a quota 11 con gol e assist compresi.

14 – The five players with the most goals+assists in Europe’s top five leagues this season 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥: 14 – Lionel Messi (5G, 9A)

12 – Bukayo Saka (6G, 6A)

11 – Neymar (7G, 4A)

11 – Antoine Griezmann (5G, 6A)

11 – Victor Osimhen (9G, 2A) Pivotal. pic.twitter.com/d5Dv1B8WKl — OptaJoe (@OptaJoe) March 28, 2023

