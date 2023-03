Il Chelsea prepara un’offerta di 100 milioni di sterline per Osimhen (Football Insider)

“Il Chelsea è consapevole che la mancata qualificazione in Champions potrebbe essere un deterrente, ma vuole convincere il nigeriano a suon di milioni”.

Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di sterline (114 milioni di euro) per Osimhen, rivela Football Insider. Secondo il sito inglese il club londinese vorrebbe anticipare la concorrenza e convincere il nigeriano prima che gli altri club si muovano concretamente. Infatti, uno degli svantaggi della società inglese sarebbe quello di non partecipare alla prossima Champions League, cosa che potrebbe portare la punta del Napoli a non prendere in considerazione l’ipotesi.

“Il Chelsea è consapevole del fatto che è improbabile che si qualifichi per la Champions League la prossima stagione, il che potrebbe rendere più difficili le trattative con Osimhen, ma il club londinese è pronto a mostrare i propri muscoli finanziari ed entrare in una guerra di offerte per il 24enne per darsi il vantaggio ed avere migliori possibilità di ingaggiarlo”, scrive la testata britannica.

Oltre al Chelsea, su Osimhen, ci sarebbero anche Manchester United, Arsenal, Liverpool e Real Madrid, che potrebbero creare una vera e propria asta pur di averlo. Questo gioca a favore del Napoli che potrebbe vedere il prezzo del nigeriano lievitare avvicinandosi a quelle che sarebbero le speranze di De Laurentiis: 15o milioni di euro. La società azzurra potrebbe incassare una plusvalenza enorme, visto che dei 70 milioni per prenderlo dal Lille sono stati ammortizzati in questi tre anni e una vendita alla cifra richiesta dal presidente del Napoli porterebbe oltre 100 milioni di euro nelle casse azzurre.

