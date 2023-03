Napoli-Eintracht, il prefetto vieta nuovamente la vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi

Smentito il Tar. «Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi».

Napoli-Eintracht senza pace. La vendita ai tifosi tedeschi è stata nuovamente vietata. Lo ha stabilito il prefetto di Napoli Claudio Palomba che quindi ha smentito la decisione del Tar. Il provvedimento è stato preso dalla prefettura dopo la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Scrive Repubblica:

il provvedimento intende “prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi dell’Eintracht” in considerazione – si sottolinea dalla prefettura – “dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di Champions Eintracht Francoforte-Napoli del 21 febbraio 2023, non circoscritti allo stadio di Francoforte bensì verificatisi in ambito cittadino. Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi”. Resta dunque bloccata la vendita dei circa 2.700 biglietti del settore ospiti che erano originariamente previsti per i supporter della squadra tedesca.

ilnapolista © riproduzione riservata