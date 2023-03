Napoli-Eintracht, giocano Meret e Kim. Olivera e Politano in pole per una maglia da titolare (CorSport)

Il polso del portiere dovrebbe essere a posto, ma è comunque preallertato Gollini. Spalletti conserverà Lozano come arma da lanciare in corsa

Il Napoli ha recuperato Meret, Kim e Lozano. Stasera, contro l’Eintracht, Spalletti avrà di nuovo tutti i suoi giocatori disponibili, tranne Raspadori. Il difensore coreano e il giovane portiere saranno regolarmente in campo. La formazione sarà quella classica, dei titolarissimi. Gli unici dubbi di Spalletti riguardano il ballottaggio Olivera-Rui in difesa e quello Politano-Lozano in attacco con Olivera e Politano in pole per una maglia da titolare. Il Corriere dello Sport scrive:

“Al Napoli servirà chiunque, dunque, dalle mani solide di Meret ai centimetri di Kim e pure la rapidità di Lozano: perché in una notte del genere, non si può fare a meno di nessuno, dovendo già rinunciare a Raspadori”.

E allora, le scelte dell’allenatore:

“In porta, avendo sistemato quel polso cingolante, e sentendosi pronto, ci andrà Meret, pur rimanendo allertato Gollini, che contro l’Atalanta ha ricordato a chi l’avesse dimenticato perché dessero pure a lui la ‘patente’ dell’enfant prodige; e però, davanti, al fianco di Rrahmani, servirà un ‘muro’, e chi se non Kim, l’alter ego di Koulibaly, l’uomo che in un nano-secondo ha cancellato qualsiasi forma di ossessione”.

A centrocampo Spalletti schiera Anguissa, Lobotka e Zielinski.

“E i dubbi, semmai, sono altrove, in quelle zone che hanno sempre alimentato il dibattito: Olivera o Mario Rui? Politano o Lozano? Oltre la pineta di Castel Volturno gli echi si diffondono e certo possono anche essere distorti: ma la linea dei quattro della difesa dovrebbe ripartire sempre con Olivera, che può aggiungere la propria fisicità sulle spalle inattive. E davanti, invece, pur riavendo Lozano, che però ha dovuto rallentare, i messaggi subliminali inviati da Politano con l’Atalanta sono (sarebbero) stati utili a Spalletti per insistere. Le partite sono cambiate, hanno tante anime in una, e novanta minuti sono lunghi un’eternità e ad acido lattico in circolazione potrebbe servire Lozano, lui fresco e gli altri un po’ appesantiti”.

ilnapolista © riproduzione riservata