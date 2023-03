Meret e Kim verso il recupero. Spalletti attende solo l’ok dei medici (CorSport)

Contro l’Eintracht dovrebbero essere entrambi in campo. Ieri hanno svolto solo una parte di lavoro in gruppo a scopo preventivo

Contro l’Eintracht, domani, in Champions League, nel Napoli dovrebbero rientrare sia Meret che Kim. Il portiere si è infortunato nell’allenamento di riscaldamento prima della partita di campionato contro l’Atalanta, costringendo Spalletti a mandare in campo Gollini, all’esordio con la maglia del Napoli. Kim è uscito acciaccato dal match per un problema al polpaccio. Ieri entrambi hanno effettuato parte dell’allenamento in gruppo e parte in modo individuale ma il loro recupero dovrebbe essere quasi scontato. Il Corriere dello Sport scrive che Luciano Spalletti aspetta soltanto il lasciapassare dei medici del Napoli.

“Un po’ in gruppo e un po’ da solo, però sempre più vicino all’ennesima partita da titolare con il Napoli: Kim avanza”.

“Ieri Minjae, reduce da un risentimento al polpaccio destro rimediato a un quarto d’ora dalla fine della partita con l’Atalanta, ha degustato un menù variegato: una parte della sessione di lavoro con i compagni e una parte in solitudine. A scopo preventivo, conservativo, in modo da monitorare per benino la situazione in vista delle scelte definitive. Stessa questione per Meret, sabato costretto ad arrendersi dopo il riscaldamento per un problemino al polso della mano destra che gli esami eseguiti domenica hanno certificato come tale: piccolo problema, nessuna lesione e identico programma del collega coreano. Spalletti è in attesa dell’okay dello staff medico per annunciare il recupero di entrambi, mentre già certo è il ritorno in pista di Lozano, assente con l’Atalanta per un fastidio muscolare evidentemente già svanito: ieri il Chucky si è allenato regolarmente e dunque sarà nella lista del gala internazionale. E per finire, beh, sorpresa dietro l’angolo: Raspadori, assente dal Sassuolo per infortunio alla coscia sinistra, spera vivamente di rientrare tra i convocati subito. Cioè già domani”.

Il quotidiano sportivo continua:

“Per quel che riguarda le scelte, dunque, Spalletti pende dalle labbra dello staff medico. Però attende con fiducia: toccherà al dottor Canonico dare il placet definitivo in merito al ritorno di Jack in panchina e al rilancio dal primo minuto di Meret e Kim”.

Se il portiere e il difensore non dovessero farcela, toccherà di nuovo a Gollini e Juan Jesus. Accanto a loro, come sempre, Di Lorenzo e uno tra Olivera e Mario Rui. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nel tridente Lozano e Politano si contendono un posto accanto a Kvara e Osimhen.

