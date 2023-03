Meret: «È una vittoria meritata e voluta fortemente, siamo molto contenti del percorso fatto finora»

A Dazn: «C’è grande consapevolezza dei nostri mezzi, grande fame e voglia di vincere ogni partita. Se pensiamo di aver aperto un ciclo? Lo spero».

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino in trasferta.

«Al rientro della sosta ci sarà questa sfida importante contro una grande squadra campione di Italia, il Milan, la prepareremo sicuramente al meglio e sarà un anticipo della sfida di Champions, dobbiamo giocare con questa intensità e la voglia di aiutarci l’un l’altro e ci toglieremo belle soddisfazioni».

Oggi hai fatto una grande parata. Come stai? Meret:

«Col polso sto meglio, ho preso un colpo al naso ma penso niente di grave. E’ stato un tiro molto insidioso in mezzo a tanti difensori, per fortuna siamo riusciti a non subire gol, poi abbiamo controllato benissimo la partita, siamo rimasti concentrati. E’ una vittoria meritata e sicuramente voluta fortemente».

La vostra fame è bellissima da vedere, quanto sentite vicino lo scudetto? Meret

«C’è grande consapevolezza dei nostri mezzi, grande fame e voglia di vincere ogni partita, anche al 90esimo si va sempre a pressare, c’è una fiducia veramente alta come è giusto che sia, sappiamo che oggi ci avviciniamo davvero tanto all’obiettivo e siamo veramente contenti del percorso fatto finora e non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare così».

Pensate di aver aperto un ciclo? Meret:

«Sicuramente in squadra siamo tanti giovani che stanno facendo grande esperienza, lo spero perché quest’anno è molto positivo, spero che anche i prossimi lo siano altrettanto, me lo auguro fortemente perché è una città che vive di calcio e si merita questi risultati, daremo sempre tutto per provare a vincere».

