Marotta: «Lukaku tornerà al Chelsea. Lautaro? Le bandiere non esistono»

A Sky Sport: «Il destino di Romelu non dipende dal suo rendimento. Oggi i giocatori sono piccole aziende»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Porto-Inter, ritorno dei quarti di Champions League. L’ad dei nerazzurri ha aperto l’intervento parlando della partita che dovrà fare la squadra di Inzaghi

«Sono partite in cui bisogna buttare il cuore al di là dell’ostacolo, con determinazione. Si preparano da sole, ma credo che stasera si debba avere grande concentrazione e grande coraggio».

Sulle valutazioni in caso di passaggio del turno

«Noi guardiamo il presente, non guardiamo il passato o il futuro, siamo concentrati su questa gara. Dobbiamo ottenere il risultato per tutti noi, tutti sanno quali sono i nostri doveri e le nostre ambizioni, dobbiamo onorare la maglia».

Sul futuro di Lukaku

«Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo rendimento tornerà al Chelsea. È stata una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre e chi ha partecipato ai Mondiali. Brozovic non è il Brozovic che non conosciamo, Lukaku non si è ancora ritrovato. Non è ancora al top o quello che conosciamo dalle annate precedenti».

Marotta sulla possibilità che Lautaro diventi una bandiera dell’Inter

«Ho fatto un’analisi generale, poi le bandiere non esistono, oggi i giocatori sono delle piccole aziende che guardano all’aspetto professionale, il calcio è ridimensionato, la concorrenza è molto più forte, alcuni giocatori possono essere appetibili per i grandi club europei».

Sulle dichiarazioni di Conceiçao

«Quelle di questa sera sono partite che attirano l’attenzione di tanti, sarà una gara piacevole. La Bundesliga ha la sua valenza, ma come ce l’ha anche il campionato italiano. Dipende sempre dalle squadre».

