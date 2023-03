Inter, Inzaghi: «Critiche? ci sono abituato»

A Sportmediaset: «Sarà una partita importante come ne abbiamo giocate tante, ci dà la la possibilità di entrare tra le prime otto»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della gara di Champions League contro il Porto. Di seguito le parole del tecnico dell’Inter Inzaghi:

«Sarà una partita importante come ne abbiamo giocate tante, ci dà la la possibilità di entrare tra le prime otto e pertanto ci siamo preparati nel migliore dei modi. Le critiche? Non sono un problema, ci sono abituato perché sono da tanto nel calcio. Fa parte del mestiere. Sono concentrato solo sulla partita, cercheremo di fare del nostro meglio».

Come mai la squadra ha tutti questi alti e bassi?

«L’ultima partita contro lo Spezia ha fatto parlare tanto, gare come quella di venerdì sono difficili da vedere per il risultato e per come siamo stati in campo, non meritavamo di perdere. Con i ragazzi abbiamo analizzato la gara, abbiamo visto quello che non è andato, ma non ho nulla da rimproverare sull’impegno».

Cosa sarà decisivo?

«Sarà una partita che dovremo giocare con tantissima testa e intensità. Giocheremo contro una squadra che ha i nostri stessi obiettivi in uno degli stadi più caldi d’Europa, sarà molto difficile per noi».

Come sta Skriniar?

«È venuto qui con noi, è rimasto fermo due settimane e mezzo e sarà da valutare come anche altri giocatori. Purtroppo abbiamo perso Gosens che cercheremo di recuperare dopo la sosta. Col Porto però dovremo essere più bravi degli infortuni».

