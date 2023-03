«Ma Piantedosi non era un questurino? Altro che legge e ordine»

Su La Stampa le reazioni politiche alle devastazioni degli ultras tedeschi a Napoli: «Fatti inaccettabili, chiarisca in Parlamento cosa non ha funzionato».

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è finito nell’occhio del ciclone per quanto accaduto ieri a Napoli. Una giornata di guerriglia – ampiamente annunciata – che ha devastato la città per gli scontri tra ultras tedeschi e atalantini e ultras del Napoli a margine della partita di Chamions League del Napoli contro l’Eintracht Francoforte.

L’opposizione si è scagliata duramente contro Piantedosi. La Stampa ne scrive, raccontando le reazioni politiche a quanto accaduto a Napoli. Il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino accusano:

«Una città ostaggio di violenti che stanno mettendo in gravissimo pericolo l’incolumità di cittadini e forze dell’ordine. Invitiamo il ministro Piantedosi a riferire in Parlamento per chiarire cosa non ha funzionato».

L’ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico incalza:

«Quello che sta succedendo a Napoli è inaccettabile. Bene ha fatto il M5S con il deputato Dario Carotenuto a chiedere un’informativa del ministro dell’Interno. Gli atti di violenza che vedono protagoniste frange estreme del tifo organizzato sono quanto di più lontano esista dallo sport».

Il leader di Azione, Carlo Calenda:

«Quando ti serve un ministro degli Interni equilibrato trovi un “questurino”, quando ti serve un ministro “questurino” trovi il nulla. Altro che legge e ordine».

Il vicepremier Matteo Salvini vuole che sia il governo tedesco a pagare i danni della devastazione. Postando su Istagram un video dei disordini scrive:

«Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti».

Per Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di FdI alla Camera

«la polizia italiana è la migliore in Europa, al contrario di quella tedesca che negava il rischio di incidenti».

