Napoli-Eintracht, cronaca di una guerriglia (Live)

Insieme agli ultras tedeschi sono presenti anche ultras dell’Atalanta. Nelle vie del centro gridano: «Napoli, Napoli vaffa…»

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla situazione a Napoli in vista del match di Champions League, Napoli-Eintracht.

Già ieri sera alcuni ultras, sia del Napoli che dell’Eintracht, sono stati protagonisti di episodi di violenza. I primi hanno lanciato oggetti contro gli autobus che trasportavano i tifosi tedeschi, i secondo hanno lanciato delle bottiglie a un bar in piazza Bellini.

AGGIORNAMENTI LIVE:

14:27- I tifosi dell’Eintracht per le vie del centro città urlano e insultano il Napoli. Sui social girano i video della tensione che gli ultras tedeschi stanno creando in città, costantemente tallonati dalle forze di polizia.

VIDEO – I tifosi dell’Eintracht Francoforte urlano in pieno centro città: “Napoli vaffa…” pic.twitter.com/x3UYlMu0Xu — Napoli Magazine (@napolimagazine) March 15, 2023

🚨 Tensions in Napoli : hundreds of ultras from Eintracht (accompanied by those from Atalanta ) marching through the historic center: they want to reach the stadio Maradona despite the ban [@serieAnews_com] #Napoli #NapoliEintracht pic.twitter.com/sgTwgEKDpv — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 15, 2023

I tifosi dell’Eintracht sono sorvegliati anche da un elicottero, oltre a una decina di camionette a una cinquantina di uomini a piedi. Dai video emergono anche calci alle sedie di un bar nei pressi della piazza.

La polizia tallona i tifosi tedeschi che invadono il centro di Napoli. La tensione è alle stelle.

Tensione a #Napoli: la polizia tallona i tifosi tedeschi che invadono il centro

👉 @Losapiotmw pic.twitter.com/VOEXDF7mch — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) March 15, 2023

Dai social arrivano immagini preoccupanti. I tifosi tedeschi sono riuniti in una piazza di Napoli in attesa del match di stasera:

Repubblica da notizia anche che “sono giunti sul lungomare di Napoli tre nuovi autobus di tifosi tedeschi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte. I pullman hanno portato 150 supporter dall’aeroporto di Capodichino nell’hotel del lungomare di Napoli dove ora in tutto sono 600 ora i tifosi presenti. Circa 200 dei quali sono all’esterno dell’albergo. A controllarli molti mezzi di polizia e carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa. Ottocento gli agenti in campo per evitare una caccia all’uomo. Le prime tensioni e scontri si sono registrati già questa notte“.

Il quotidiano riporta anche di altri episodio di violenza:

“Due gruppi di tedeschi, uno uscito da un supermercato e l’altro a passeggio, sono stati aggrediti da ultrà del Napoli. Erano in scooter, sono scesi ancora con i caschi e hanno picchiato i tifosi del Francoforte. E altri due tentativi sono stati sventati sul Lungomare di Napoli dove ci sono la maggior parte dei tedeschi arrivati in città per la partita. Sono presenti a Napoli anche frange del tifo organizzato dell’Atalanta, gemellati con quelli del Francoforte“.

Gli agenti per adesso impiegati nella sicurezza sono circa ottocento. Si registra la presenza anche di carabinieri e vigili comunali. Resta il tema di dove vedranno la partita i tifosi arrivati dalla Germania.

Ci sono tutte le premesse per i colleghi che si occupano di cronaca. #NapoliEintracht pic.twitter.com/nkWKH7hzKD — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) March 15, 2023

